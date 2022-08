Elezioni: Berlusconi, 'processo davvero giusto con separazione carriere' (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Oggi parliamo ancora di giustizia: un processo è davvero giusto se chi giudica è davvero equidistante fra chi accusa e chi si difende. Se il giudice e il pubblico ministero hanno l'ufficio uno accanto all'altro, se sono addirittura colleghi e amici, allora il giudice non può certo essere neutrale. Per questo quando saremo al governo introdurremo la separazione delle carriere". Lo ribadisce Silvio Berlusconi nella consueta 'pillola' quotidiana sul programma di Forza Italia. "Perché -come avviene in altri Paesi- nei processi -afferma l'ex premier- si devono confrontare l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa, con pari diritti e con gli stessi strumenti. E nessuno dei due dev'essere un amico, un collega di chi giudica". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Oggi parliamo ancora di giustizia: unse chi giudica èequidistante fra chi accusa e chi si difende. Se il giudice e il pubblico ministero hanno l'ufficio uno accanto all'altro, se sono addirittura colleghi e amici, allora il giudice non può certo essere neutrale. Per questo quando saremo al governo introdurremo ladelle". Lo ribadisce Silvionella consueta 'pillola' quotidiana sul programma di Forza Italia. "Perché -come avviene in altri Paesi- nei processi -afferma l'ex premier- si devono confrontare l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa, con pari diritti e con gli stessi strumenti. E nessuno dei due dev'essere un amico, un collega di chi giudica".

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - pietroraffa : Sono tornati anche gli attacchi di Berlusconi al Capo dello Stato. E questi sarebbero i moderati del centrodestra #elezioni - am_libera67 : RT @marioadinolfi: Il Pd non indica proprio un candidato premier, punta a Draghi; Calenda-Renzi lo vogliono “chiudere a chiave in Palazzo C… - Paolomalta : RT @marioadinolfi: Il Pd non indica proprio un candidato premier, punta a Draghi; Calenda-Renzi lo vogliono “chiudere a chiave in Palazzo C… -