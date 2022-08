Covid19, continua calo incidenza contagi, Rt e tassi ricoveri (Di venerdì 19 agosto 2022) I dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid-19 diffusi oggi dall'Istituto superiore di Sanità certificano un calo dell'incidenza dei contagi a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 12 all'18 agosto contro i 365 dei sette giorni precedenti. Nel periodo 27 luglio - 9 agosto in calo rispetto alla settimana precedente anche l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (0,77, range 0,74-0,80), e sotto la soglia epidemica è anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0.77 (0,73-0,80) al 9 agosto contro Rt=0.76 (0,73-0,79) del 2 agosto.In diminuzione anche il tasso di occupazione in terapia intensiva: all'18 agosto era al 2,7% rispetto al 3,2% dell'11 agosto, così come il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale arrivato al 11% ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) I dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid-19 diffusi oggi dall'Istituto superiore di Sanità certificano undell'deia livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 12 all'18 agosto contro i 365 dei sette giorni precedenti. Nel periodo 27 luglio - 9 agosto inrispetto alla settimana precedente anche l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (0,77, range 0,74-0,80), e sotto la soglia epidemica è anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0.77 (0,73-0,80) al 9 agosto contro Rt=0.76 (0,73-0,79) del 2 agosto.In diminuzione anche il tasso di occupazione in terapia intensiva: all'18 agosto era al 2,7% rispetto al 3,2% dell'11 agosto, così come il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale arrivato al 11% ...

lindipende : ?? Gli ultimi dati forniti dalla Fondazione Gimbe, attiva nel monitoraggio della pandemia da Covid-19, dipinge la ca… - Aldaegrassa : @RobiVil @RobertoBurioni @repubblica Burioni continua a chiedersi quello che sanno tutti. Solo che dirlo non si può… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - GSqueri : Sul @nytimes il ricordo delle #vittime di una #pandemia che non è ancora finita. Il #Covid non è un problema chiuso… - TexTexgordon2 : RT @antondepierro: In nome della scienza e contro guru e stregoni improvvisati continua la mia battaglia a favore dell'#ObbligoVaccinale e… -