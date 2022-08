Ciclismo, doppio colpo Jumbo-Visma: firmati Dylan Van Baarle e Wilco Kelderman per il 2023 (Di venerdì 19 agosto 2022) In questi minuti si sta svolgendo la prima tappa della Vuelta a España 2022, ma il ciclomercato non dorme mai. La Jumbo-Visma ha annunciato poche ore fa un doppio colpo di assoluto spessore, confermando le firme di due olandesi di spicco come Dylan Van Baarle, proveniente dalla Ineos-Grenadiers, e di Wilco Kelderman, dalla Bora-Hansgrohe. La squadra neerlandese di Jonas Vingegaard e Primoz Roglic si rinforza oltremodo con questi due acquisti: con Van Baarle rinforza la propria batteria di corridori da classiche, essendo il campione uscente della Parigi-Roubaix e vantando anche un secondo posto ai Mondiali 2021 alle spalle di Julian Alaphilippe; con Kelderman arriva invece un altro uomo forte in salita, che può vantare ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) In questi minuti si sta svolgendo la prima tappa della Vuelta a España 2022, ma il ciclomercato non dorme mai. Laha annunciato poche ore fa undi assoluto spessore, confermando le firme di due olandesi di spicco comeVan, proveniente dalla Ineos-Grenadiers, e di, dalla Bora-Hansgrohe. La squadra neerlandese di Jonas Vingegaard e Primoz Roglic si rinforza oltremodo con questi due acquisti: con Vanrinforza la propria batteria di corridori da classiche, essendo il campione uscente della Parigi-Roubaix e vantando anche un secondo posto ai Mondiali 2021 alle spalle di Julian Alaphilippe; conarriva invece un altro uomo forte in salita, che può vantare ...

