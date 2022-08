Calciomercato Atalanta, Gasperini fa affari con Conte: scambio in arrivo (Di venerdì 19 agosto 2022) Verso la rivoluzione la rosa dell’Atalanta: a breve andrà in scena un’altra cessione eccellente dopo quelle di Pessina e Freuler. A 13 giorni dalla conclusione del mercato, l’Atalanta continua ad essere un cantiere aperto. Sono infatti diversi i colpi, sia in entrata che in uscita, destinati a concretizzarsi nei prossimi giorni e a rivoluzione la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 agosto 2022) Verso la rivoluzione la rosa dell’: a breve andrà in scena un’altra cessione eccellente dopo quelle di Pessina e Freuler. A 13 giorni dalla conclusione del mercato, l’continua ad essere un cantiere aperto. Sono infatti diversi i colpi, sia in entrata che in uscita, destinati a concretizzarsi nei prossimi giorni e a rivoluzione la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under - DiMarzio : #Soppy all'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?? domani l'esterno sarà a #Bergamo per visite e firma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani incontro tra #Rabiot e la dirigenza del @ManUtd. Nei giorni scorsi proposto lo… - pccpla : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Malinovskyi addio. La moglie: 'Se non puà restare, deve pensare al futuro'. C'è il #Tottenham di #Conte https://t… - AroundTransfers : ?? L’Atalanta ha mostrato interesse per Serge Regulion , che non è nei piani di Conte e potrebbe lasciare Tottenham… -