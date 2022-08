Calcio | Atalanta | ufficiale l' acquisto di Soppy dall' Udinese

Udinese_1896 : Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Brandon #Soppy a… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - sportli26181512 : Milan, allenamento con focus sulla rapidità: #Tonali contro l'Atalanta tornerà titolare a centrocampo: completament… - sportface2016 : #Atalanta: ufficiale l’acquisto di #Soppy dall’#Udinese - Blxncx_4 : RT @Udinese_1896: Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Brandon #Soppy all’Ata… -

Calcio Atalanta

L'ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, di Brandon Soppy dall'Udinese. Dieci milioni la cifra complessiva del trasferimento, bonus compresi, per l'esterno destro. Il giocatore è a ...Domenica 21 Agosto alle 20:45 a Bergamo andrà in scena la sfida- Milan , che nei ...40 e in ogni caso non dovrebbero mancare reti e bel, visto che gli esiti Over 2,5 e Goal valgono ... Hojlund, il nome nuovo per l'attacco dell'Atalanta Intervista in esclusiva a Leonardo Semplici che ha citato anche la Dea I colleghi di CalcioUdinese.it hanno intervistato in esclusiva Leonardo Semplici: “L’Udinese ci ha abituato a comprare giocatori ...L’opinionista di Sky ha elogiato il centrocampista nerazzurro L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del nuovo mediano di casa Dea: “L’Atalanta ha fatto u ...