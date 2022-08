Al - Shabaab attaccano hotel a Mogadiscio | ' ci sono vittime'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Un gruppo armato di terroristi somali Al -ha attaccato un: ci sarebbero, secondo quanto riferito da testimoni e fonti locali della sicurezza. L'assalto all'...

Un gruppo armato di terroristi somali Al-Shabaab ha attaccato un hotel a Mogadiscio: ci sarebbero vittime, secondo quanto riferito da testimoni e fonti locali della sicurezza. L'assalto all'Hotel Hayat della capitale somala, tra esplosioni e... L'ultimo attacco di al-Shabaab si inserisce in un momento in cui l'esercito ha intensificato le operazioni contro i jihadisti, che mantengono presa in particolare nelle zone rurali.