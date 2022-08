WWE | Effetto Triple H anche a NXT | torna TakeOver per dare battaglia ad All Out?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022)H ha assunto la direzione creativa della WWE, e questo cambiamento, come prevedibile, sta per coinvolgereNXT: NXT UK, roster dimenticato sotto Vince McMahon, ha invaso l’omonimo brand americano durante lo speciale HeatWave. A quanto pare ci sono grandi piani per il prossimo special event del roster cadetto della WWE, che però potrebbe segnare la fine di NXT UK. NXT vs NXT UK Tyler Bate si è confrontato con l’NXT Champion Bron Breakker dopo la sua vittoriosa difesa del titolo contro JD McDonagh nell’edizione speciale del 16 agosto di NXT, e hanno concluso lo show posando entrambi con i loro titoli. Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez ha rivelato che la WWE sta pianificando un evento NXT vs NXT UK nello stesso giorno dell ppv AEW All, fissato per il 4 settembre. “Oggi mi è stato ...