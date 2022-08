Vezzali: «Auspico soluzione adeguata per DAZN» (Di giovedì 18 agosto 2022) «Domani ci sarà un tavolo tecnico con tutte le parti interessante e mi Auspico che si arriverà ad una soluzione per permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera adeguata: domani vedrò i vertici di DAZN e poi faremo sapere». E’ quanto ha detto all’AGI la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali da Casa L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) «Domani ci sarà un tavolo tecnico con tutte le parti interessante e miche si arriverà ad unaper permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera: domani vedrò i vertici die poi faremo sapere». E’ quanto ha detto all’AGI la Sottosegretaria allo Sport, Valentinada Casa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

