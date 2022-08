Ultime Notizie – Covid, Oms: variante Centaurus più contagiosa e cattiva delle altre (Di giovedì 18 agosto 2022) BA.2.75, la nuova variante indiana nota anche come Centaurus, sarebbe più contagiosa e più ‘cattiva’ delle altre Omicron. “Studi preliminari di laboratorio indicano un vantaggio di crescita relativo di BA.2.75 rispetto a BA.2 e BA.5.2. Inoltre, vi è un’indicazione di maggiore fusogenicità, replicazione più efficiente nelle cellule polmonari e maggiore patogenicità in un modello animale di criceto rispetto a BA.2”. Lo evidenzia l’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus sulle varianti nell’aggiornamento epidemiologico settimanale, precisando che “sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati preliminari”. Questa sottovariante Omicron, segnalata a partire da maggio 2022 e al momento sotto monitoraggio, presenta nove mutazioni aggiuntive ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) BA.2.75, la nuovaindiana nota anche come, sarebbe piùe più ‘Omicron. “Studi preliminari di laboratorio indicano un vantaggio di crescita relativo di BA.2.75 rispetto a BA.2 e BA.5.2. Inoltre, vi è un’indicazione di maggiore fusogenicità, replicazione più efficiente nelle cellule polmonari e maggiore patogenicità in un modello animale di criceto rispetto a BA.2”. Lo evidenzia l’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus sulle varianti nell’aggiornamento epidemiologico settimanale, precisando che “sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati preliminari”. Questa sottoOmicron, segnalata a partire da maggio 2022 e al momento sotto monitoraggio, presenta nove mutazioni aggiuntive ...

