UFFICIALE – Alberto Grassi arriva all’Empoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Prelevato dal Parma con la formula del prestito, Alberto Grassi va all’Empoli, pronto a migliorare sotto ogni punto di vista. I toscani arrivano da una sconfitta all’esordio e, per questo, hanno bisogno di qualche altro innesto per limare la propria rosa. Dopo Marin dal Cagliari, giunge a destinazione anche il centrocampista classe ’95 Grassi. UFFICIALE il suo approdo per la stagione 2022/23 con la maglia dell’Empoli, accordo con obbligo di riscatto a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Empoli, Alberto Grassi una scommessa Dall’Atalanta al Cagliari, il 27enne Grassi ha giocato sempre in Serie A, trovando molta continuità con le maglie di SPAL e Cagliari, su tutte. Con gli emiliani 28 gare e 3 gol, con i sardi – ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 18 agosto 2022) Prelevato dal Parma con la formula del prestito,va, pronto a migliorare sotto ogni punto di vista. I toscanino da una sconfitta all’esordio e, per questo, hanno bisogno di qualche altro innesto per limare la propria rosa. Dopo Marin dal Cagliari, giunge a destinazione anche il centrocampista classe ’95il suo approdo per la stagione 2022/23 con la maglia dell’Empoli, accordo con obbligo di riscatto a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Empoli,una scommessa Dall’Atalanta al Cagliari, il 27enneha giocato sempre in Serie A, trovando molta continuità con le maglie di SPAL e Cagliari, su tutte. Con gli emiliani 28 gare e 3 gol, con i sardi – ...

