Truffa allo Stato, sequestrati 31mila euro a imprenditore campano (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, per un totale di 31409 euro , emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore oplontino per Truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare, nell'ambito delle indagini che hanno coinvolto l'ex dirigente del Comune oplontino Nunzio Ariano, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, coordinati da questo Ufficio, hanno approfondito i rapporti instauratisi tra lo stesso e l'imprenditore oplontino oggetto del provvedimento cautelare reale. Dalle indagini espletate è emerso che, nel dicembre 2020, il Comune di Torre ...

