Tromba d’aria, muore donna travolta da albero: Toscana in ginocchio (Di giovedì 18 agosto 2022) Una violentissima Tromba d’aria si è abbattuta sulla Toscana causano danni e disagi. La zona più colpita risulta quella di Massa-Carrara. Poco dopo le ore 10 di questa mattina, giovedì 18 agosto, un violento tifone ha distrutto ogni cosa. Violenta Tromba d’aria in Toscana Nella frazione carrarese il mercato settimanale è stato messo letteralmente sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Una violentissimasi è abbattuta sullacausano danni e disagi. La zona più colpita risulta quella di Massa-Carrara. Poco dopo le ore 10 di questa mattina, giovedì 18 agosto, un violento tifone ha distrutto ogni cosa. ViolentainNella frazione carrarese il mercato settimanale è stato messo letteralmente sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DSantanche : La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - fanpage : ULTIM'ORA Un centro commerciale distrutto. Tromba d’aria devasta Bondeno, in provincia di Ferrara. Il sindaco diff… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - of_ubuntu : RT @Yon_Yonson71: Breve storia divertente. Tromba d'aria colpisce il Twiga, lo stabilimento balneare della Santanchè, compagna di partito d… - infoitinterno : Crisi climatica, a Lavagna una tromba d’aria distrugge gli stabilimenti balneari -