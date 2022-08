Tragedia in spiaggia | Gianfranco si accascia a riva e muore | “Un giorno triste per tutti”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ennesimaestiva in Italia.Palmieri è morto improvvisamente, mentre si trovava sulladel Poetto, la più famosa situata nella città di Cagliari. Pensava quindi di dover trascorrere una giornata di completo relax al mare, ma in pochissimi attimi si è materializzato l’impensabile e lazza ha preso subito il sopravvento. Nonostante sia stato soccorso immediatamente, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e non c’è stato niente da fare. PurtroppoPalmieri è morto così, nelladel Poetto di Cagliari, davanti ad altri bagnanti che erano presenti al momento del dramma. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava ae stava passeggiando serenamente, quando si è sentito male ed è svenuto. ...

NapoliToday : #Cronaca Tragedia in una nota spiaggia: ritrovato il cadavere di un uomo - ilfaroonline : Bagnante morto sulla spiaggia libera di Ostia, i bagnini: “Un tragedia annunciata” - 1952maggio : RT @grandojure1: Da un programma della Televisione Croata, cosa un tempo impensabile. Il dottor Micheletti che nella tragedia perse un figl… - DottZoffoli : RT @romatoday: Tragedia ad #Ostia, muore nella spiaggia libera senza bagnino - Euroit01 : RT @grandojure1: Da un programma della Televisione Croata, cosa un tempo impensabile. Il dottor Micheletti che nella tragedia perse un figl… -

Nell'estate del 1922 Jean Cocteau scrisse una versione ridotta delladi Sofocle, primo ... Diaghilev si era imbattuto nel gouache Due donne che corrono sullanello studio di Picasso e ...Si chiamavano Stefano e Claudio Pannacci . Sono loro, padre e figlio, le due vittime dellaavvenuta mercoledì sera sui binari all'altezza del lungomare Mameli, a Senigallia . Stefano ......Roma – Per il perdurare delle condizioni meteo avverse, con venti forti ed onde alte, la commissione tecnica del nuoto in acque libere della LEN e Roma 2022 hanno annunciato il nuo vo programma gare d ...Tragedia nel litorale di Cagliari dove un uomo di 80 anni è morto per un malore mentre nuotava al Poetto davanti all'ospedale Marino. L'anziano è stato visto in difficoltà da un bagnino che lo ha ragg ...