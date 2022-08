Traffico Roma del 18-08-2022 ore 10:30 (Di giovedì 18 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto segnalato dalla polizia locale ancora chiuso per incidente il tratto di via Prenestina all’altezza di Viale della Serenissima in direzione del centro si è aperta la sola corsia preferenziale ripristinato anche il regolare servizio delle linee tram 51419 segnalato in precedenza interrotto Traffico rallentato rami caduti in via Ardeatina all’altezza dell’incrocio con via della Fotografia riaperto il tratto di via di Decima l’altezza di via Caterina Troiani il segnalato in precedenza ha chiuso per il taglio di un albero caduto sulla carreggiata in direzione di via Delogu proseguono Intanto i lavori su via usellini all’altezza dell’incrocio con via Gioia deviazioni per la linea bus 712 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto segnalato dalla polizia locale ancora chiuso per incidente il tratto di via Prenestina all’altezza di Viale della Serenissima in direzione del centro si è aperta la sola corsia preferenziale ripristinato anche il regolare servizio delle linee tram 51419 segnalato in precedenza interrottorallentato rami caduti in via Ardeatina all’altezza dell’incrocio con via della Fotografia riaperto il tratto di via di Decima l’altezza di via Caterina Troiani il segnalato in precedenza ha chiuso per il taglio di un albero caduto sulla carreggiata in direzione di via Delogu proseguono Intanto i lavori su via usellini all’altezza dell’incrocio con via Gioia deviazioni per la linea bus 712 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da ...

