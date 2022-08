Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli volano le accuse sui potenti santi protettori (Di giovedì 18 agosto 2022) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non hanno giocato nella scorsa edizione del GF Vip, erano davvero nemiche e ogni tanto hanno provato a tirare fuori qualche commento carino per l’altra. Tutti sono rimasti stupiti nell’apprendere che Sonia Bruganelli sarà con Orietta Berti ancora una volta protagonista accanto ad Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista ma c’è altro e arriva anche dalla voce di Adriana Volpe. Si racconta che alla Volpe era stato proposto di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip, di partecipare di nuovo come concorrente. Ovviamente la conduttrice ha rifiutato: pensate che litigate con lei dentro la casa e la Bruganelli che può dirle di tutto. Ma il peggio non era ancora arrivato, lo riporta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022)non hanno giocato nella scorsa edizione del GF Vip, erano davvero nemiche e ogni tanto hanno provato a tirare fuori qualche commento carino per l’altra. Tutti sono rimasti stupiti nell’apprendere chesarà con Orietta Berti ancora una volta protagonista accanto ad Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista ma c’è altro e arriva anche dalla voce di. Si racconta che allaera stato proposto di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip, di partecipare di nuovo come concorrente. Ovviamente la conduttrice ha rifiutato: pensate che litigate con lei dentro la casa e lache può dirle di tutto. Ma il peggio non era ancora arrivato, lo riporta ...

