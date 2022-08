Tommaso Zorzi: la sua casa a Milano è da re, eccola (Di giovedì 18 agosto 2022) Vedere ma non toccare, la casa a Milano di Tommaso Zorzi è da re. Ecco dove abita e vive il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 Tommaso Zorzi è un dei personaggi più di spicco attualmente nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Una delle sue prime apparizioni risale alla partecipazione al reality “Riccanza”, trasmesso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 agosto 2022) Vedere ma non toccare, ladiè da re. Ecco dove abita e vive il vincitore del Grande Fratello Vip 2021è un dei personaggi più di spicco attualmente nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Una delle sue prime apparizioni risale alla partecipazione al reality “Riccanza”, trasmesso L'articolo proviene da Leggilo.org.

stefano_maio : @tommaso_zorzi E mi sembra già un complimento - anninaa00 : @blogtivvu Al primo posto GFVIP5 con il mitico Tommaso Zorzi!!! Del GFVIP6 salvo solo SOLEIL che adoro - santanc54 : @blogtivvu GF 2 con Onestini e Tonon, GF 5 con il re, Tommaso Zorzi, il. GF 6 con Jessica e Baru. - PulichinoVp : @blogtivvu Gfvip5 se non ci fosse stato Tommaso Zorzi non lo avrei visto - callmegiorgi : Io come Tommaso Zorzi ormai felice e soddisfatta della vita solo quando uso il mocio nuovo -