Superbonus 110% prorogato. Ecco per quali lavori è previsto: consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilè l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione deldelle spese sostenute a partire dal...

Mov5Stelle : Il celebre climatologo Luca Mercalli , promuove a pieni voti il Superbonus 110% voluto dal Movimento 5 Stelle che… - GianniGirotto : SUPERBONUS 110 - M5S CONTINUA A CHIEDERE AGLI ALTRI PARTITI DI FARLO RIPARTIRE @Luca_Mercalli ribadisce la validit… - AigetEnergia : RT @FIRSTonlineTwit: Superbonus 110%: cantieri bloccati per oltre 10 miliardi e rischi per chi non finisce i lavori - FIRSTonline https://t… - FIRSTonlineTwit : Superbonus 110%: cantieri bloccati per oltre 10 miliardi e rischi per chi non finisce i lavori - FIRSTonline - Sarti13Carla : RT @ConConte22: A chi dice che il #MoVimento5Stelle è il partito dell'assistenzialismo: grazie al superbonus 110% ci sono stati 630 mila nu… -