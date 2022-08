“Sentieri Aperti” in Valle Caudina | un progetto di rete per la promozione del territorio

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – Nellaturistica vince la. Poche parole per definire il brillante avvio dell’edizione 2022 del», promosso dai comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi e finanziato dalla Regione Campania (con fondi a valere sul POC Campania 2014/20) e che animerà, fino a settembre, la. LA– Dopo tre giorni di eventi a Bucciano (il 4, 5 e 6 agosto che hanno visto grande presenza di pubblico) ed il testimone passato a Bonea (l’11, 12 e 13 per «Falanghina al Borgo») si tirano già le prime somme di unpronto a fare scuola non solo tra i comuni partecipanti. «La spinta turistica verso le aree interne cresce sempre di più – spiega Vincenzo ...

NTR24 : “Sentieri Aperti” in valle Caudina, un progetto per la promozione del territorio - ReplayDream : @Truciolo_Roll Conosco questi sentieri anche da innevati e ti invidio tantissimo…. Lì si vivono Sogni ad occhi aperti ??salutami gli elfi ?? - TeleradioNews : Bonea (BN). Falanghina verso la DOCG, convegno nel secondo weekend di ‘Sentieri Aperti 2022’ - TeleradioNews : Si è discusso, giovedì pomeriggio, di Falanghina del Sannio DOC e del suo futuro tra i più importanti vitigni itali… - giannigosta : Bonea (BN). Falanghina verso la DOCG, convegno nel secondo weekend di ‘Sentieri Aperti 2022’ -

NTR24

Falesie a picco sul mare, pareti da scoprire, spiagge vulcaniche e lingue di sabbia,che ... Qui viene chi sceglie una vacanza diversa, chi apprezza una natura rigenerante e cerca spazi, ...... non ci sono stati aspetti della trama che sono rimasti avvolti nel mistero oalla libera ... che per quanto provi a risultare votata all'esplorazione grazie a una pletora dinascosti, ... “Sentieri Aperti” in valle Caudina, un progetto per la promozione del territorio La 14^ edizione si svolgerà a Bergamo e provincia fino al 5 settembre. Prima serata al rifugio Falc 19 agosto col film “Sogni di Grande Nord” ...Proseguono gli appuntamenti di agosto nel ricco cartellone del festival Agerola Sui Sentieri degli Dei. Mercoledì 17 Fabio Concato, uno dei pochi ...