Roma, maxi rogo nella notte: in fiamme 10 auto (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma. Un maxi rogo quello avvenuto stanotte e che ha coinvolto la bellezza di 10 autovetture. Siamo in zona San Paolo, attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per cercare di determinare le cause dell’accaduto. Leggi anche: Non accetta la fine della relazione e dà fuoco all’auto del compagno dell’ex ma il rogo ne danneggia altre due maxi rogo di auto a Roma: i fatti I fatti sono avvenuti stanotte intorno alle 4.20 in via Vaiano. Qui 10 autovetture — per cause ancora in via di accertamento — sono state date alle fiamme. Di queste, due auto sono andate completamente distrutte. Le restanti 8 solamente danneggiate. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022). Unquello avvenuto stae che ha coinvolto la bellezza di 10vetture. Siamo in zona San Paolo, attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per cercare di determinare le cause dell’accaduto. Leggi anche: Non accetta la fine della relazione e dà fuoco all’del compagno dell’ex ma ilne danneggia altre duedi: i fatti I fatti sono avvenuti staintorno alle 4.20 in via Vaiano. Qui 10vetture — per cause ancora in via di accertamento — sono state date alle. Di queste, duesono andate completamente distrutte. Le restanti 8 solamente danneggiate. Le ...

CorriereCitta : Roma, maxi rogo nella notte: in fiamme 10 auto - sportli26181512 : Incontro Roma-Zaniolo: rimane giallorosso. A settembre appuntamento per il rinnovo: Incontro Roma-Zaniolo: rimane g… - mauriccardi : RT @leggoit: Ferragosto, l'anniversario dell'esposizione a Piazza del Popolo della maxi tela di Carlo Riccardi - CorriereCitta : Roma, scoperta maxi frode fiscale: vendevano articoli medici “inesistenti” per scalare l’Iva, sequestri per 3 milio… - AGalli99 : RT @11Giuliano: Mala Sanità: Cassino, dipendente del Comune muore di Covid. La famiglia chiede un maxi risarcimento di 500mila €uro: Nel 20… -