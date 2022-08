Rimborsi DAZN | tutto sulla procedura semplificata per ottenere indennizzi del 13 e 14 agosto

(Di giovedì 18 agosto 2022)cerca di rimediare dopo il brutto esordio in questa Serie A 2022/23. La pay tv ha comunicato ai propri abbonati, la modalità di rimborsoper via dei problemi tecnici riscontrati...

LaVeritaWeb : Dopo il caos sulla trasmissione della prima di campionato il garante scrive all’emittente streaming, che dovrà comu… - sportface2016 : +++#Dazn, interviene l'#AGCOM: 'Fornire chiarimenti urgenti e provvedere celermente a erogare i rimborsi agli utent… - Pall_Gonfiato : Rimborsi #DAZN: tutto sulla procedura semplificata per avere gli indennizzi del 13 e 14 agosto - AndreaMaggio76 : #MaggioProvocAutore Blackout #Dazn dopo le scuse i pronti i rimborsi Il Garante per le Comunicazioni (Agcom) chie… - WennerGatta : @AndreCardi @DAZN_IT @AGCOMunica La eventuale multa comminata tra qualche mese da AgCom verrà pagata con i risparmi… -

Dopo il caos sulla trasmissione della prima di campionato il garante scrive all'emittente streaming, che dovrà comunicare le modalità di risarcimento. Il Codacons la denuncia per interruzione di ...accoglie la richiesta di Agcom: ok aidel 25%. Presto saranno anche automatici. Ma il caos sulla piattaforma non si ferma. Il caos della prima giornata di campionato non è sfuggito a ...Il Codacons, tramite un atto ufficiale, ha sporto denuncia in seguito ai disservizi di DAZN avvenuti nei giorni scorsi: l'Associazione ha presentato alle Procure di Roma e Milano ...Rimborsi DAZN: indennizzi agli utenti, come ottenerli. I clienti possono beneficiare della restituzione di parte dell'abbonamento mensile.