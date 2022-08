Raspadori al Napoli per più di 30 milioni: queste cifre sono un danno per tutto il calcio italiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Alla fine Raspadori ce l’ha fatta: voleva il Napoli e il Napoli ha avuto, dopo una trattativa estenuante e venendo pagato un prezzo oggettivamente alto. Un giovane italiano pagato tanto, secondo qualcuno troppo, in un’estate in cui altri giovani italiani sono finiti all’estero: Lucca dal Pisa all’Ajax e in ultimo Casadei al Chelsea. Inutile chiedersi se l’attaccante valga i soldi investiti dal Napoli: nessuno, oggi, può dirlo…magari tra un paio d’anni si avrà una risposta verosimile, non ora. 40 milioni o quasi, che solo la tenacia di De Laurentiis hanno fatto diventare “o quasi” rispetto a quelli tondi che chiedeva il Sassuolo: alla fine 30 milioni tondi (5 per il prestito oneroso di un anno, 25 per l’obbligo di riscatto, 5 di bonus di cui tre per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Alla finece l’ha fatta: voleva ile ilha avuto, dopo una trattativa estenuante e venendo pagato un prezzo oggettivamente alto. Un giovanepagato tanto, secondo qualcuno troppo, in un’estate in cui altri giovani italianifiniti all’estero: Lucca dal Pisa all’Ajax e in ultimo Casadei al Chelsea. Inutile chiedersi se l’attaccante valga i soldi investiti dal: nessuno, oggi, può dirlo…magari tra un paio d’anni si avrà una risposta verosimile, non ora. 40o quasi, che solo la tenacia di De Laurentiis hanno fatto diventare “o quasi” rispetto a quelli tondi che chiedeva il Sassuolo: alla fine 30tondi (5 per il prestito oneroso di un anno, 25 per l’obbligo di riscatto, 5 di bonus di cui tre per ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, rilancio al @SassuoloUS per #Raspadori. Resta distanza tra i club per quanto riguarda… - DiMarzio : #Calciomercato | Giacomo #Raspadori a un passo dal @sscnapoli, intesa vicina con il @SassuoloUS - AlfredoPedulla : #Raspadori: il #Napoli ha prenotato visite per venerdì con possibiiità di anticipare a domani pomeriggio - ildarion_1926 : RT @FrancescoRoma78: #Cholito sta bene, condizione buona nonostante una preparazione da 'separato in casa'. Lui e #Raspadori sono pronti pe… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Raspadori al Napoli per più di 30 milioni: queste cifre sono un danno per tutto il calcio italiano -