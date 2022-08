Padre e figlio travolti e uccisi da un treno merci a Senigallia (Di giovedì 18 agosto 2022) Una tragedia che ricorda quella accaduta solo poche settimane nella stazione ferroviaria di Riccione (dover persero la vita le due giovanissime sorelle Giulia e Alessia Pisano). E non solo per il bilancio delle vittime, ma anche per quella che sembra essere la modalità che ha portato a questo investimento sui binari. È accaduto nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, a Senigallia, a pochi metri dalla stazione. Un treno merci, che passava di lì ed era diretto verso Nord, ha travolto e ucciso due uomini. Un Padre e un figlio. Senigallia, Padre e figlio travolti e uccisi da un treno in stazione Le vittime erano originarie di Perugia. Da anni trascorrevano le loro vacanze estive nella cittadina ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Una tragedia che ricorda quella accaduta solo poche settimane nella stazione ferroviaria di Riccione (dover persero la vita le due giovanissime sorelle Giulia e Alessia Pisano). E non solo per il bilancio delle vittime, ma anche per quella che sembra essere la modalità che ha portato a questo investimento sui binari. È accaduto nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, a, a pochi metri dalla stazione. Un, che passava di lì ed era diretto verso Nord, ha travolto e ucciso due uomini. Une unda unin stazione Le vittime erano originarie di Perugia. Da anni trascorrevano le loro vacanze estive nella cittadina ...

