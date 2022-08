Napoli scatenato: ufficiale Simeone, Ndombele a Roma, firme per Raspadori (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre colpi in rapida successione per cambiare volto al Napoli di Luciano Spalletti e, magari, il giudizio dei tifosi. Cristiano Giuntoli ha accelerato e ha regalato al suo allenatore tre pedine per completare il mosaico azzurro. E’ arrivata l’ufficialità di Giovanni Simeone, l’attaccante argentino prelevato dal Verona che aveva già svolto le visite mediche la scorsa settimana. Il giocatore è a tutti gli effetti un nuovo acquisto del Napoli, i contratti sono stati depositati e l’ufficialità è arrivata attraverso il sito della Lega di Serie A. Un volto nuovo annunciato poi da Aurelio De Laurentiis con l’immancabile tweet di benvenuto del presidente. A Roma, invece, è atterrato il centrocampista Tanguy Ndombele. Il francese di origini congolesi è stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre colpi in rapida successione per cambiare volto aldi Luciano Spalletti e, magari, il giudizio dei tifosi. Cristiano Giuntoli ha accelerato e ha regalato al suo allenatore tre pedine per completare il mosaico azzurro. E’ arrivata l’ufficialità di Giovanni, l’attaccante argentino prelevato dal Verona che aveva già svolto le visite mediche la scorsa settimana. Il giocatore è a tutti gli effetti un nuovo acquisto del, i contratti sono stati depositati e l’ufficialità è arrivata attraverso il sito della Lega di Serie A. Un volto nuovo annunciato poi da Aurelio De Laurentiis con l’immancabile tweet di benvenuto del presidente. A, invece, è atterrato il centrocampista Tanguy. Il francese di origini congolesi è stato ...

