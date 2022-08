Mettere una spugnetta nella lavatrice: ecco perché devi farlo (Di giovedì 18 agosto 2022) La lavatrice costituisce una vera e propria “conquista” nell’ambito delle abitudini quotidiane, anche se il concetto di uno strumento concepito per funzionare in base all’energia cinetica rappresenta non una novità, in quanto lavatrici “a mano” esistevano già nell’antichità ed erano discretamente diffuse anche in Italia. La vera rivoluzione è arrivata con l’invenzione della lavatrice meccanica, sul finire del 19° secolo, che è divenuta molto comune negli ambiti domestici a partire dalla metà del 20° secolo. Anche se le lavatrici moderne sono piuttosto avanzate tecnologicamente, esistono ancora vari trucchetti che possono aiutarci a preservare l’integrità del nostro bucato e allo stesso tempo ottimizzare il consumo di detersivo, elettricità ed acqua. Il sistema della spugnetta a cosa serve? Il processo del lavaggio, indifferentemente ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 18 agosto 2022) Lacostituisce una vera e propria “conquista” nell’ambito delle abitudini quotidiane, anche se il concetto di uno strumento concepito per funzionare in base all’energia cinetica rappresenta non una novità, in quanto lavatrici “a mano” esistevano già nell’antichità ed erano discretamente diffuse anche in Italia. La vera rivoluzione è arrivata con l’invenzione dellameccanica, sul finire del 19° secolo, che è divenuta molto comune negli ambiti domestici a partire dalla metà del 20° secolo. Anche se le lavatrici moderne sono piuttosto avanzate tecnologicamente, esistono ancora vari trucchetti che possono aiutarci a preservare l’integrità del nostro bucato e allo stesso tempo ottimizzare il consumo di detersivo, elettricità ed acqua. Il sistema dellaa cosa serve? Il processo del lavaggio, indifferentemente ...

pdnetwork : Mentre #Pantelleria brucia esprimiamo vicinanza a isolani e turisti. Un grazie a quanti stanno lavorando incessante… - marcodimaio : Il prof. #Crisanti non si aspettava una discussione sul COVID. Ma vorrei chiedere a lui e a chi lo ha voluto mett… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scavano un tunnel per mettere a segno un colpo, uno dei ladri rimane incastrato per il crollo di una parte… - sosolosenza : @itsmeback_ Guardate che chi vincerà le politiche avrà una situazione così disastrata a cui mettere mano, il #PD lo… - chokoolaterie : angelo mio ti devo mettere sotto una teca di vetro le voglio troppo bene -