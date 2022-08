Juve, la mancata cessione di Rabiot rallenta la trattativa Depay (Di giovedì 18 agosto 2022) Juve, senza la cessione di Adrien Rabiot alla Juve viene a mancare una liquidità che avrebbe potuto accelerare l’arrivo di Depay Rischia di diventare un caso per la Juve la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. Come riportato da Tuttosport, la cessione avrebbe potuto portare la liquidità in cassa necessaria per accelerare sul fronte di Depay dal Barcellona, che ora rischia di rallentare, anche se i dirigenti bianconeri, almeno su quel fronte, sono ottimisti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022), senza ladi Adrienallaviene a mancare una liquidità che avrebbe potuto accelerare l’arrivo diRischia di diventare un caso per laladi Adrienal Manchester United. Come riportato da Tuttosport, laavrebbe potuto portare la liquidità in cassa necessaria per accelerare sul fronte didal Barcellona, che ora rischia dire, anche se i dirigenti bianconeri, almeno su quel fronte, sono ottimisti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

