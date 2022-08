Incredibile tromba d'aria a Marina di Massa. Morti e feriti in Toscana (Di giovedì 18 agosto 2022) Questa mattina una tromba d'aria ha colpito Marina di Massa, rinomato centro balneare nella provincia di Massa-Carrara, in Toscana. Dalla spiaggia alle pinete, sono gravi i danni del maltempo fra Massa e Carrara. La forza del vento ha fatto cadere alberi, abbattuto cabine, distrutto il mercato e il cinema Splendor, completamente aperto e senza tetto. Forti i danni anche in Versilia a causa di un nubifragio. La regione Toscana ha comunicato che circa 100 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa e Carrara: circa 30 a Massa e 70 a Carrara. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Danni anche all'imbarcazione del velista Giovanni Soldini che su Twitter pubblica le foto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Questa mattina unad'ha colpito, rinomato centro balneare nella provincia di Massa-Carrara, in. Dalla spiaggia alle pinete, sono gravi i danni del maltempo fra Massa e Carrara. La forza del vento ha fatto cadere alberi, abbattuto cabine, distrutto il mercato e il cinema Splendor, completamente aperto e senza tetto. Forti i danni anche in Versilia a causa di un nubifragio. La regioneha comunicato che circa 100 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa e Carrara: circa 30 a Massa e 70 a Carrara. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Danni anche all'imbarcazione del velista Giovanni Soldini che su Twitter pubblica le foto ...

andreascan76 : RT @tempoweb: Incredibile tromba d'aria a Marina di Massa. Morti e feriti in #Toscana #18agosto #iltempoquotidiano #maltempo #allertagialla… - tempoweb : Incredibile tromba d'aria a Marina di Massa. Morti e feriti in #Toscana #18agosto #iltempoquotidiano #maltempo… - Marco67Milano : @ChiaraAndrea_B @giulio_zanieri Anche qui da me a Carrara un casino incredibile e anche una persona deceduta. Alber… - siliano_g : @fcasini29 È stata una vera tromba d'aria,è durata 20mn.circa,ma con un'intensita e forza incredibile. A Firenze su… - cipomore : @_SophieWozniak_ Io uso molto Linkedin e ad oggi, per quanto mi riguarda è uno dei migliori mezzi per orientarsi ne… -