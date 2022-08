Incredibile freestyle e acrobazia con il pallone

(Di giovedì 18 agosto 2022) La prima domanda che viene in mente è: \''Ma come fa?\'' La seconda invece: \''quanto tempo avrà impiegato per riuscirci?\''. Da guardare e ...

La prima domanda che viene in mente è: \''Ma come fa\'' La seconda invece: \''quanto tempo avrà impiegato per riuscirci\''. Da guardare e ......a nome di tutto il nostro movimento i più sentiti complimenti per questo ulteriore... Ottimo Campionato e buona prova anche per la seconda azzurra qualificata neldello stesso ... Equitazione, Mondiali 2022: incredibile Sara Morganti nel paradressage! Terzo oro consecutivo nel freestyle Sara Morganti in sella a Royal Delight è per la terza volta consecutiva la Campionessa del Mondo di Freestyle nel dressage paralimpico. Dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel freestyle), Tryon ...