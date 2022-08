Giorgio Minisini: “Mi hanno sempre chiesto se fossi gay. La bellezza non ha genere” (Di giovedì 18 agosto 2022) Chi da piccolo ha preferito la danza, la pallavolo, la ginnastica artistica al calcio si sarà sentito fare mille domande dai compagni (e avrà subito giudizi più o meno taglienti) ed è quello che è accaduto a Giorgio Minisini quando ha iniziato a fare nuoto artistico. In una società piena di pregiudizi, di binari da seguire e di scelte ‘obbligate’, essere sé stessi non è facile, soprattutto da bambini (alla faccia del mostro gender di cui parla la tizia secondo cui ‘Mussolini è stato un ottimo politico’). Per fortuna molti superano gli ostacoli fatti di tabù e pregiudizi e questo è il caso di Giorgio Misini che in questi giorni all’Europeo di Roma si è portato a casa ben quattro medaglie d’oro (nel duo misto programma tecnico, nel duo misto programma libero, nel solo programma tecnico e nel solo programma libero). Ovviamente anche per ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 agosto 2022) Chi da piccolo ha preferito la danza, la pallavolo, la ginnastica artistica al calcio si sarà sentito fare mille domande dai compagni (e avrà subito giudizi più o meno taglienti) ed è quello che è accaduto aquando ha iniziato a fare nuoto artistico. In una società piena di pregiudizi, di binari da seguire e di scelte ‘obbligate’, essere sé stessi non è facile, soprattutto da bambini (alla faccia del mostro gender di cui parla la tizia secondo cui ‘Mussolini è stato un ottimo politico’). Per fortuna molti superano gli ostacoli fatti di tabù e pregiudizi e questo è il caso diMisini che in questi giorni all’Europeo di Roma si è portato a casa ben quattro medaglie d’oro (nel duo misto programma tecnico, nel duo misto programma libero, nel solo programma tecnico e nel solo programma libero). Ovviamente anche per ...

Eurosport_IT : GIORGIO CAMPIONE D'EUROPAAAAA! ?????? Oro per Minisini che si mette alle spalle lo spagnolo Diaz del Rio, e il serbo… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Fantastica prova della coppia composta da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero: i due azz… - ItaliaTeam_it : ANCORA D'OROOOOOO! ?? Semplicemente dominanti! Oro nel duo misto libero, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero trion… - Maghi_98 : Per me è il Re dell’artistico Giorgio Minisini che non si perde UNA gara da quando ha terminato le sue.?? #Roma2022 - OperadellaMarca : RT @italia_autismo: Arianna Sacripante e Giorgio Minisini hanno “vinto” gli Europei di nuoto -