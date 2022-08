Giallo a Latina | 26enne muore in discoteca

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 agosto 2022)– Una ragazza di 26 anni, residente ad Aprilia, è morta la notte scorsa, intorno all’1.30 mentre si trovava in una. Sul posto i carabinieri die i sanitari del 118 che hanno constatato la morte per arresto cardiaco. Sono in corso le indagini. (fonte: Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link