**Elezioni: Salvini, 'nucleare per abbassare bollette, sinistra in malafede'** (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "L'unico modo per abbassare in futuro, non domani, ma nei prossimi anni le bollette della luce e del gas è riportare l'Italia nella modernità e modernità significa nucleare, pulito, sicuro di ultima generazione. Se qualcuno a sinistra dice di no al nucleare o non capisce o è in malafede". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "L'unico modo perin futuro, non domani, ma nei prossimi anni ledella luce e del gas è riportare l'Italia nella modernità e modernità significa, pulito, sicuro di ultima generazione. Se qualcuno adice di no alo non capisce o è in". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervistato dal Tg4.

