Bancomat in spiaggia, stop agli spostamenti per i prelievi: la novità che fa impazzire i bagnanti (Di giovedì 18 agosto 2022) Si tratta sicuramente di qualcosa di veramente comodo che non c’era in precedenza e che rende tutto più a portata di mano. In questo periodo, di certo, molte persone in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 18 agosto 2022) Si tratta sicuramente di qualcosa di veramente comodo che non c’era in precedenza e che rende tutto più a portata di mano. In questo periodo, di certo, molte persone in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

FsSenni : RT @DionisioStevi: Vedo coglioni che pagano due caffè con carta o bancomat in un chioschetto in spiaggia. Li prendere a mazzate, luridi, in… - SbrizzaClaudio : RT @DionisioStevi: Vedo coglioni che pagano due caffè con carta o bancomat in un chioschetto in spiaggia. Li prendere a mazzate, luridi, in… - ottopagine : Salerno, dimentica cellulare e bancomat in bagno: scoppia la lite in spiaggia #Salerno - InformazBase : RT @DionisioStevi: Vedo coglioni che pagano due caffè con carta o bancomat in un chioschetto in spiaggia. Li prendere a mazzate, luridi, in… - dominiquezero0 : RT @DionisioStevi: Vedo coglioni che pagano due caffè con carta o bancomat in un chioschetto in spiaggia. Li prendere a mazzate, luridi, in… -