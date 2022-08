Bagnante morto sulla spiaggia libera di Ostia | i bagnini | “Un tragedia annunciata”

(Di giovedì 18 agosto 2022)– La morte dell’ottantaduennediè stata una. A sostenerlo è la sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti, che dall’inizio della stagione si batte perché il servizio di salvataggio venga garantito anche sugli arenili di competenza municipale (leggi qui). Ad oggi, infatti, su tre lotti delladi ponente (le cui gare per l’affidamento, a maggio, erano andate deserte) non vengono assicurati alcuni servizi essenziali, fra cui quello dell’assistenza ai bagnanti. “Nonostante i diversi incontri, solleciti e comunicati stampa rivolti all’amministrazione comunale da parte dell’Anab – raccontano gli associati – siamo arrivati al mese di agosto e, purtroppo, ...

... a mezzogiorno, ildeve fare i conti con gli escrementi solidi o altro accompagnati da ... il risultato è una bella schiumarola marroncina galleggiante fuori, se invece l'incivile è undi ...... probabilmente vittima di una malore Un uomo di sessantanni èin acqua verso mezzogiorno di ... dato che non sono state trovate tracce consistenti di acqua nelle vie aeree del. Non ...(AGR) L’uomo morto ieri su una spiaggia libera di Ostia ponente sarebbe deceduto per un malore. E’ quanto sostiene una nota del X Municipio inviata dal presidente Mario Falconi sulla morte di un bagna ...Vani gli sforzi del bagnino accorso dal lotto vicino. La denuncia dell'Anab: "Il Comune deve garantire la sicurezza dei bagnanti" ...