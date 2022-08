Arisa-Vito Coppola, sconvolgente rivelazione: stentano tutti a crederci (Di giovedì 18 agosto 2022) Una notizia ha sconvolto tutti i fan della coppia composta da Arisa e Vito Coppola. Infatti tutti stentano a crederci: volano stracci tra i due. Ore caldissime tra Arisa e Vito Coppola che sembrerebbero essere giunti ad un punto di rottura. Tra i due volano stracci, con la cantante che sarebbe stata scottata anche da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Una notizia ha sconvoltoi fan della coppia composta da. Infatti: volano stracci tra i due. Ore caldissime trache sembrerebbero essere giunti ad un punto di rottura. Tra i due volano stracci, con la cantante che sarebbe stata scottata anche da L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitcultura : Arisa devastata dalla storia con Vito Coppola - blogtivvu : Arisa distrutta dalla storia con Vito Coppola: la dolorosa frecciatina - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: 'Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato', dice Arisa in un’intervista al settimana… - QdSit : 'Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato', dice Arisa in un’intervista… - GioiaKiss : @Vito__Coppola Oppure per scappare da Arisa e Milly... -