A Latina una madre di due bambini muore dopo una serata in discoteca

AGI - Tragedia nella notte in una nota discoteca di Latina. Una ragazza di 25 anni, originaria di Aprilia, è morta all'improvviso a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 25enne non c'è stato niente da fare. Secondo quanto ipotizzato dai sanitari si è trattato di un arresto cardiaco, come refertato dal personale medico. La ragazza è madre di due bambini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina. Informata la procura. Attesi gli esiti dell'esame autoptico.

