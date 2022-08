VIDEO | NDOMBELE-NAPOLI | operazione conclusa | TUTTE LE CIFRE

anperillo : Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa… - Frances02409076 : RT @anperillo: Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa e muscoli… - napolitanoscuba : RT @anperillo: Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa e muscoli… - anperillo : RT @anperillo: Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa e muscoli… - Stocciz2 : RT @MrOnadde: a maggio 2023 verrà cacciato ma nonostante ciò si è fatto comprare dal pappone Kim, Ndombele, Ostigard, Sirigu, Simeone e Ras… -

Accordo fatto per Tanguyche sarà il settimo acquisto del Napoli. Guarda i momenti migliori del centrocampista al ...Le notizie sulle trattative più calde del momento, da Casadei verso il Chelsea a Ndombelé, sempre più vicino al NapoliIl centrocampista arriva in prestito dal Tottenham. I londinesi pagheranno anche metà dell'ingaggio. Fabian ai saluti, Simeone pronto per il Monza ...Il Napoli ha preso Ndombélé dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto (500 mila euro di prestito e 30 milioni di riscatto), pagando circa 2,5 mln ...