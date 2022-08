Ultime Notizie Roma del 17-08-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura via libera degli iscritti del MoVimento 5 Stelle al cosiddetto listino con te la lista di 15 nomi proposto dal presidente e da inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati pentastellati hanno risposto sì 43282 iscritti pari al 86,54% dei voti espressi hanno risposto no in 6732 pari al 13,46% dei voti espressi dato il record per parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre alla consultazione hanno partecipato 50.000 14 persone totale di 133674 aventi diritto e il dato più alto di sempre alle parlamentarie del 2018 ad esempio parteciparono 39000 persone ma si vota per due giorni nel 2012 la stessa votazioni ed ancora meno partecipanti gli altri tornano in Russia il titolo il premio deleroina di lanciato dal Presidente Putin e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura via libera degli iscritti del MoVimento 5 Stelle al cosiddetto listino con te la lista di 15 nomi proposto dal presidente e da inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati pentastellati hanno risposto sì 43282 iscritti pari al 86,54% dei voti espressi hanno risposto no in 6732 pari al 13,46% dei voti espressi dato il record per parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre alla consultazione hanno partecipato 50.000 14 persone totale di 133674 aventi diritto e il dato più alto di sempre alle parlamentarie del 2018 ad esempio parteciparono 39000 persone ma si vota per due giorni nel 2012 la stessa votazioni ed ancora meno partecipanti gli altri tornano in Russia il titolo il premio deleroina di lanciato dal Presidente Putin e ...

GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti: Il bollettino sulla pandemia del ministero de… - VesuvioLive : Sparanise, vuole far esplodere il palazzo con una bombola di gpl: stava litigando con la compagna -