Traffico Roma del 17-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti persul Raccordo in carreggiata interna tra Laurentina e la Pontina possibili disagi anche in esterna poco prima della Cassia si tratta in questo caso di lavori ci sono poi code sull’Aurelia tra Torrimpietra e Palidoro in direzione di Civitavecchia in città Torre Angela la polizia locale segnala un incidente in via Amico Aspertini in prossimità di viale Duilio Cambellotti per fare Dunque attenzione ai possibili rallentamenti in via Trionfale all’altezza di via Giuseppe Taverna ancora ripercussioni per l’investimento di un animale avvenuto nelle prime ore del mattino risolto l’incidente alla meglio in via Nostra Signora di Lourdes incrocio con via Santa Bernadette Restano i rallentamenti sposiamoci sulla litoranea quel file nelle due direzioni tra Capocotta e Torvaianica infine il ...