Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario: completamento si può ottenere anche per un numero di ore inferiore alla cattedra (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le domande per l’attribuzione delle Supplenze annuali e al 30/06 sono state presentate sino al 16 agosto u.s. spezzone orario e completamento: si devono raggiungere necessariamente 18 ore per ottenerlo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le domande per l’attribuzione delleannuali e al 30/06 sono state presentate sino al 16 agosto u.s.: si devono raggiungere necessariamente 18 ore per ottenerlo? L'articolo .

