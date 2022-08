Softball, Premiere Cup 2022: Bollate e Forlì procedono a suon di vittorie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Conclusa anche la seconda giornata di Premiere Cup 2022, la principale coppa europea di Softball che è ospitata da Bollate. Proprio l’MKF, insieme a Forlì, tiene ben alto l’onore dell’Italia: due successi per le padrone di casa, uno per le forlivesi. Per quel che riguarda Bollate, arriva subito il 15-0 (manifesta dopo tre inning) nei confronti delle francesi del Les Comanches de Saint-Raphael in una partita che ha ben poco da raccontare, se non per quel che concerne la perfezione della pitcher Peckova. Softball, Winners Cup 2022: Saronno vince anche la sfida contro Bonn. Tedesche regolate 0-6 Quest’ultima, insieme a Elisa Cecchetti, fa bottino pieno pure contro le spagnole del Rivas, e in questo caso è un 7-0 quello che l’MKF tira fuori. La partita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Conclusa anche la seconda giornata diCup, la principale coppa europea diche è ospitata da. Proprio l’MKF, insieme a, tiene ben alto l’onore dell’Italia: due successi per le padrone di casa, uno per le forlivesi. Per quel che riguarda, arriva subito il 15-0 (manifesta dopo tre inning) nei confronti delle francesi del Les Comanches de Saint-Raphael in una partita che ha ben poco da raccontare, se non per quel che concerne la perfezione della pitcher Peckova., Winners Cup: Saronno vince anche la sfida contro Bonn. Tedesche regolate 0-6 Quest’ultima, insieme a Elisa Cecchetti, fa bottino pieno pure contro le spagnole del Rivas, e in questo caso è un 7-0 quello che l’MKF tira fuori. La partita ...

