Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus: un super ospite all’Ariston (Di mercoledì 17 agosto 2022) Novità importantissima per Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sembra pronto a portare una star internazionale Mancano ancora moltissimi mesi alla partenza del Festival di Sanremo edizione 2023. Ma già in queste settimane stanno fuoriuscendo le prime indiscrezioni ed ufficialità sui partecipanti all’amato programma Rai. Già da tempo Amadeus, confermatissimo come L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Novità importantissima per. Il conduttore e direttore artistico del Festival disembra pronto a portare una star internazionale Mancano ancora moltissimi mesi alla partenza del Festival diedizione. Ma già in queste settimane stanno fuoriuscendo le prime indiscrezioni ed ufficialità sui partecipanti all’amato programma Rai. Già da tempo, confermatissimo come L'articolo proviene da Inews24.it.

_Gr3t4a_ : RT @chiaranosense: non fa sanremo 2023 perché vuole fermarsi e scrivere l’album e ok, poi sto album esce tipo nel 2023, e allora poi non fa… - icegirl887 : @tananaioofc Per me era scontatissima come cosa, non ha fatto uscire nessun cd, il tour era nel 2023, di solito qua… - sirsetbulismo : A Sanremo 2023 esigo Matteo Branciamore - itsgebher : Appena letto certi due nomi che potrebbero partecipare a Sanremo 2023, la pandemia continua - camcostantini_ : RT @elisanenci: Tananai a Sanremo 2023 perché senza di lui un livello di iconicità come quello di Sanremo 2022 non si raggiunge, spiace ma… -