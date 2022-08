Rugby, All Blacks avanti con Ian Foster: sarà lui a guidare la Nazionale ai Mondiali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ian Foster continuerà ad essere l’allenatore degli All Blacks. Il board di New Zealand Rugby ha rinnovato la fiducia nei confronti del coach, che guiderà la selezione fino al termine del suo contratto, che scadrà dopo il Mondiale. Tale decisione sembrerebbe esser stata influenzata dal successo per 35-23 contro gli Springboks in Sudafrica, che ha calmato le acque dopo tre preoccupanti sconfitte di fila. Nessun allenatore neozelandese aveva infatti avuto una percentuale di successo così bassa (65%), ma Foster resterà alla guida degli All Blacks. “Quest’incarico è un qualcosa che non si può dare per scontato. E’ stato un periodo complicato e comprendo la pressione sul mio ruolo, ma ciò che conta è essere qui. Non vedo l’ora di dare una chance ai ragazzi a Christchurch” ha detto il 57enne. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Iancontinuerà ad essere l’allenatore degli All. Il board di New Zealandha rinnovato la fiducia nei confronti del coach, che guiderà la selezione fino al termine del suo contratto, che scadrà dopo il Mondiale. Tale decisione sembrerebbe esser stata influenzata dal successo per 35-23 contro gli Springboks in Sudafrica, che ha calmato le acque dopo tre preoccupanti sconfitte di fila. Nessun allenatore neozelandese aveva infatti avuto una percentuale di successo così bassa (65%), maresterà alla guida degli All. “Quest’incarico è un qualcosa che non si può dare per scontato. E’ stato un periodo complicato e comprendo la pressione sul mio ruolo, ma ciò che conta è essere qui. Non vedo l’ora di dare una chance ai ragazzi a Christchurch” ha detto il 57enne. ...

sportface2016 : #Rugby, #AllBlacks avanti con Ian #Foster: sarà lui a guidare la Nazionale ai Mondiali - onrugby_it : La Nuova Zelanda risale - OttavioArenella : @leonifuori_pod @BenettonRugby Ne sparo qualcuna : 1)quali coach lo hanno aiutato di più nella sua idea di rugby 2)… - Rugbymeet : All Blacks tornano alla vittoria, Argentina prima in classifica [VIDEO] Highlights e classifica del Rugby Champion… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… -