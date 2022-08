(Di mercoledì 17 agosto 2022) Private Division e Roll7 annunciano che, un nuovo e originale sparatutto sui pattini, è oraper5,4 e PC tramite Steam. Questa nuova IP è stata creata da Roll7, gli autori di OlliOlli World, uno dei giochi più acclamati dell’anno.è un emozionante sparatutto per giocatore singolo che combina combattimenti in arena, movimenti fluidi e trick tecnici per dare vita a una “caotica armonia”. Il gioco è ambientato nel 2030, in un mondo dove il pubblico viene distratto da un movimento politico sempre più inquietante con la violenza e gli eccessi di un nuovo e brutale sport: il. I partecipanti vengono scelti per competere in una serie di arene contro alcuni pericolosi Avversari, ...

GameXperienceIT : Rollerdrome è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation®4 e PC - Nextplayer_it : Rollerdrome è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC -

... che ha effettivamente mantenuto la parola data: da questo momento potrete dunque iniziare a scaricare sulla vostra consolee provarlo per circa un'di tempo. Un bonus molto ...... troviamo quasi un senso di innato umorismo nei nostri confronti: per, la competizione a ... Come dicevamo poco sopra, però, non è la narrativa il vero punto di forza di, tutt'altro. ...Private Division e Roll7 annunciano che Rollerdrome, un nuovo e originale sparatutto sui pattini, è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC ...Da questo momento potete scaricare gratis la versione di prova di un nuovo gioco disponibile al day one, grazie a PlayStation Plus Premium.