Paura a Sabaudia, esplode la caldaia: feriti marito e moglie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attimi di Paura stamattina, mercoledì 17 agosto 2022, dove lo scoppio di una caldaia ha provocato il ferimento di una coppia a Sabaudia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Leggi anche: Roma, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO) Scoppio caldaia a Bella Farnia oggi L’incidente si è verificato precisamente nella frazione di Bella Farnia. Nell’esplosione sono rimasti feriti marito e moglie, rispettivamente di 55 e 57 anni. La donna è stata trasportata al San Camillo con un trauma alla testa mentre il marito è stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti per una ferita all’occhio. Leggi anche: Paura all’alba a Roma: esplosione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attimi distamattina, mercoledì 17 agosto 2022, dove lo scoppio di unaha provocato il ferimento di una coppia a. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Leggi anche: Roma, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO) Scoppioa Bella Farnia oggi L’incidente si è verificato precisamente nella frazione di Bella Farnia. Nell’esplosione sono rimasti, rispettivamente di 55 e 57 anni. La donna è stata trasportata al San Camillo con un trauma alla testa mentre ilè stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti per una ferita all’occhio. Leggi anche:all’alba a Roma: esplosione a ...

CorriereCitta : Paura a Sabaudia, esplode la caldaia: feriti marito e moglie - La7tv : #intanto Paura a Sabaudia e Latina: tromba d'aria distrugge auto e sradica decine di alberi - News_24it : SABAUDIA - Un disastro: danni ingenti, ma anche momenti di paura, ha provocato la violenza della tromba d’aria pass… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: MALORE PER UN RAGAZZO DI 19 ANNI DI GENZANO, RISCHIA DI ANNEGARE NEL MARE DI SABAUDIA Paura domenica mattina per un 19enne di… - chil_q : MALORE PER UN RAGAZZO DI 19 ANNI DI GENZANO, RISCHIA DI ANNEGARE NEL MARE DI SABAUDIA Paura domenica mattina per u… -