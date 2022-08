Morani ci ripensa e accetta la candidatura | ' Sono una combattente e non mi spaventano le battaglie difficili'

LValmorel : RT @laltrodiego: Dopo la Cirinnà, anche la Morani ci ripensa. 'Ho ricevuto una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno mani… - LiberoFreedom : RT @laltrodiego: Dopo la Cirinnà, anche la Morani ci ripensa. 'Ho ricevuto una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno mani… - Ernesto29296958 : RT @laltrodiego: Dopo la Cirinnà, anche la Morani ci ripensa. 'Ho ricevuto una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno mani… - ariolele : RT @laltrodiego: Dopo la Cirinnà, anche la Morani ci ripensa. 'Ho ricevuto una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno mani… - laltrodiego : Dopo la Cirinnà, anche la Morani ci ripensa. 'Ho ricevuto una marea di telefonate e messaggi di persone che mi han… -

Prima il rifiuto e adesso il ripensamento: "Sono a disposizione della nostra comunità politica ". A ventiquattro ore dal rifiuto di candidature "perdenti" - e a sua "insaputa" - anche Alessiacomunica il suo ripensamento rispetto allo `strappo´ iniziale. Ha detto la deputata che il ripensamento arriva dopo "la marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un ...Non solo Letta non sembra sia rimasto sconvolto dalla critica della già renziana, ma l'unico effetto prodotto dal no della- oltre alle critiche piovute sulla stessa- è stata la ...A ventiquattro ore dal rifiuto di candidature anche Alessia Morani comunica il suo ripensamento rispetto allo `strappo´ iniziale.ELEZIONI – Dietrofront della deputata dem che ieri aveva annunciato in polemica di voler rinunciare alla candidatura: «Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina». Il cambio di rotta ingu ...