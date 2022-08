Manchester United, Musk: 'Mi compro i Red Devils!', ma poi smentisce... (Di mercoledì 17 agosto 2022) Elon Musk fa sempre notizia. Nelle ultime ore l'ha sparata grossa. Il magnate che si professa un tifoso del Manchester United, viste le... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Elonfa sempre notizia. Nelle ultime ore l'ha sparata grossa. Il magnate che si professa un tifoso del, viste le...

gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - Agenzia_Ansa : Musk ha annunciato su Twitter che comprerà il Manchester United, dopo una serie di tweet nei quali il patron di Tes… - GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - JosephDifranc20 : @guidotolomei È una fesseria perché Rabiot solo in questa finestra di mercato può andare in una squadra come il Man… - surgiu : Cristiano Ronaldo corre risco de ser dispensado pelo Manchester United -