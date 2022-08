Le cantanti Giorgia e Elisa in vacanza insieme: “Ma non c’è..” (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore è spuntata una foto sui social che ha fatto il pieno di like. In molti, tuttavia, sono rimasti davvero sorpresi dalla didascalia. Vediamo di cosa si tratta Sulla pagina ufficiale Instagram della celebre cantante Giorgia, recentemente è stata pubblicata una fotografia davvero splendida insieme alla sua collega Elisa. Le due sono insieme ai rispettivi compagni, Andrea Rigonat e Emanuel Lo, e si godono le vacanze in una località balneare. Quest'ultimo è un celebre cantautore e ballerino che in molti conosceranno grazie alle sue partecipazioni a X Factor nel 2010 e Amici di Maria De Filippi dal 2016. Andrea Rigonat, invece, è un noto musicista ed ha suonato per moltissimi artisti davvero eccezionali. Come si può immaginare, inoltre, è anche il chitarrista della sua dolce metà ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore è spuntata una foto sui social che ha fatto il pieno di like. In molti, tuttavia, sono rimasti davvero sorpresi dalla didascalia. Vediamo di cosa si tratta Sulla pagina ufficiale Instagram della celebre cantante, recentemente è stata pubblicata una fotografia davvero splendidaalla sua collega. Le due sonoai rispettivi compagni, Andrea Rigonat e Emanuel Lo, e si godono le vacanze in una località balneare. Quest'ultimo è un celebre cantautore e ballerino che in molti conosceranno grazie alle sue partecipazioni a X Factor nel 2010 e Amici di Maria De Filippi dal 2016. Andrea Rigonat, invece, è un noto musicista ed ha suonato per moltissimi artisti davvero eccezionali. Come si può immaginare, inoltre, è anche il chitarrista della sua dolce metà ...

Anam83022639 : Le cantanti Giorgia e Elisa in vacanza insieme: “Ma non c’è..” - BebbeRomantic : Una puntata teoricamente dedicata a Mina&le altre cantanti italiane (??) incentrata solo su Dalida, Gilda Giuliani e… - AkaRaymondWest : RT @justcallme_sug: La puntata di stasera è la prova che TUTTE le cantanti italiane sono collegate a Mina, ma Giorgia di più - justcallme_sug : La puntata di stasera è la prova che TUTTE le cantanti italiane sono collegate a Mina, ma Giorgia di più - Raffy1380 : Perché cantanti come Malika o Giorgia sono meno considerate di una Amoroso o una Marrone? Assurdo #Techetechete -