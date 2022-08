Jacobs vince l’oro nei 100 metri agli Europei: “Chi è contro di me mi fa da stimolo” | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs nella storia: 44 anni dopo il trionfo di Pietro Mennea a Praga, ieri il campione olimpico in carica ha vinto l’oro agli Europei nei 100 metri con un tempo di 9”95, nuovo record dei campionati. Dietro di lui gli inglesi Zharnel Hughes (9”99) e Jeremiah Azu (10”13). Il 23enne di Como Ali Chituru, invece, si è aggiudicato un ottimo ottavo posto con un tempo di 10”28, dopo essersi guadagnato la finale con il suo nuovo primato personale (10”12). Insomma, possiamo dirlo tranquillamente: dopo i titoli olimpici e quello mondiale ed europeo sui 60 indoor, con il trionfo di ieri Jacobs sancisce ufficialmente il suo ritorno in grande stile. Il RE è tornato. #Jacobs #Munich2022 #italia pic.twitter.com/gt57MHURkd — simone (@Simone 978 ) August 16, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcellnella storia: 44 anni dopo il trionfo di Pietro Mennea a Praga, ieri il campione olimpico in carica ha vintonei 100con un tempo di 9”95, nuovo record dei campionati. Dietro di lui gli inglesi Zharnel Hughes (9”99) e Jeremiah Azu (10”13). Il 23enne di Como Ali Chituru, invece, si è aggiudicato un ottimo ottavo posto con un tempo di 10”28, dopo essersi guadagnato la finale con il suo nuovo primato personale (10”12). Insomma, possiamo dirlo tranquillamente: dopo i titoli olimpici e quello mondiale ed europeo sui 60 indoor, con il trionfo di ierisancisce ufficialmente il suo ritorno in grande stile. Il RE è tornato. ##Munich2022 #italia pic.twitter.com/gt57MHURkd — simone (@Simone 978 ) August 16, ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - angelomangiante : +++ #Jacobs vince la finale nei 100 metri con il tempo di 9.95 all’Europeo di atletica di #Munich2022 +++ Grandis… - SkyTG24 : Europei atletica, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri. FOTO - _Lulina_ : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… - D3V4ST4NT43 : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… -