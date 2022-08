In campagna elettorale la crisi climatica è un problema come un altro (Di mercoledì 17 agosto 2022) La campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre sembra appartenere a un universo parallelo. Staccando gli occhi dalle notizie che animano i social, i giornali e i programmi televisivi, si torna bruscamente sulla Terra, un pianeta minacciato da una crisi climatica che avanza inesorabilmente. Quest’estate, forse per la prima volta, anche in Italia e in Europa stiamo capendo realmente la portata di una catastrofe (perché di catastrofe si tratta) scatenata dalle attività umane. Gli scienziati non sanno più come chiedere a politici e giornalisti di porre la questione climatica al centro e non ai margini. Tutti, ormai, siamo consci della pervasività degli effetti del “climate change”. L’ultimo – disperato – grido d’allarme è contenuto nella lettera aperta della Società italiana ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lain vista del voto del 25 settembre sembra appartenere a un universo parallelo. Staccando gli occhi dalle notizie che animano i social, i giornali e i programmi televisivi, si torna bruscamente sulla Terra, un pianeta minacciato da unache avanza inesorabilmente. Quest’estate, forse per la prima volta, anche in Italia e in Europa stiamo capendo realmente la portata di una catastrofe (perché di catastrofe si tratta) scatenata dalle attività umane. Gli scienziati non sanno piùchiedere a politici e giornalisti di porre la questioneal centro e non ai margini. Tutti, ormai, siamo consci della pervasività degli effetti del “climate change”. L’ultimo – disperato – grido d’allarme è contenuto nella lettera aperta della Società italiana ...

CottarelliCPI : Il tema dell'evasione fiscale dovrebbe essere centrale nella prossima campagna elettorale. Ricordiamoci di chi int… - AlexBazzaro : #Letta sta facendo un mirabile lavoro nel distruggere il #Pd Intere regioni che si rifiutano di fare campagna elet… - _Nico_Piro_ : Eppure si continua a far campagna elettorale confondendo sicurezza (che c'è) con legalità (rispetto delle regole a… - lupazzottu : RT @GioLario: Gne gne gne Voleva fare campagna elettorale a Capalbio sulla sdraio ed in mano un drink, perché “ io so io e voi non siete u… - lupazzottu : RT @GioLario: @AleDiEmidio @AlessiaMorani Voleva fare campagna elettorale a Capalbio, sdraio e drink “ perché io so io e voi non siete un c… -

E' ora di smetterla di paventare il fascismo o il comunismo Tutti devono fare campagna elettorale spiegando agli elettori di essere l'alternativa migliore. Ma non è possibile continuare a delegittimare l'avversario politico e vendere la paura al punto di ... Proposte fiscali solo per prendere voti Siamo in campagna elettorale e, come avviene ormai abbastanza regolarmente, le tematiche fiscali risultano essere al centro del dibattito politico. I partiti hanno già infisso nel terreno le loro bandierine: ... Il Fatto Quotidiano Campagna elettorale del Meeting Il primo exploit della campagna elettorale avverrà in casa di Comunione Liberazione, cioè al Meeting dell'amicizia, l'appuntamento annuale diventato anche una vetrina della politica. Quest'anno (si ap ... Proposte fiscali solo per prendere voti Siamo in campagna elettorale e, come avviene ormai abbastanza regolarmente, le tematiche fiscali risultano essere al centro del dibattito politico. Tutti devono farespiegando agli elettori di essere l'alternativa migliore. Ma non è possibile continuare a delegittimare l'avversario politico e vendere la paura al punto di ...Siamo ine, come avviene ormai abbastanza regolarmente, le tematiche fiscali risultano essere al centro del dibattito politico. I partiti hanno già infisso nel terreno le loro bandierine: ... In questa campagna elettorale non si parla di guerra Il primo exploit della campagna elettorale avverrà in casa di Comunione Liberazione, cioè al Meeting dell'amicizia, l'appuntamento annuale diventato anche una vetrina della politica. Quest'anno (si ap ...Siamo in campagna elettorale e, come avviene ormai abbastanza regolarmente, le tematiche fiscali risultano essere al centro del dibattito politico.