I Santi di Mercoledì 17 Agosto 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Santa CHIARA DELLA CROCE (DI MONTEFALCO) Vergine Montefalco, Perugia, 1268 – Montefalco, 17 Agosto 1308Santa Chiara nacque a Montefalco (Perugia) nel 1268. A sei anni entrò nel reclusorio dove la sorella Giovanna viveva con alcune compagne in grande austerità di vita. Nel 1290 il reclusorio venne costituito in monastero con la Regola di sant’Agostino. Morta la sorella Giovanna il 22 novembre 1291, Chiara della Croce venne eletta superiora del monastero, ufficio che svolse fino alla morte avvenuta il 17 Agosto 1308. Arricchita dei doni spirituali della scienza infusa e del discernimento, di…www.Santiebeati.it/dettaglio/66350 Sant’ ELIA DI ENNA Monaco Enna, 823/829 ca. – Tessalonica (Grecia), 17 Agosto 903/4www.Santiebeati.it/dettaglio/46850 San CARLOMANNO Monaco 707 – 17 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Santa CHIARA DELLA CROCE (DI MONTEFALCO) Vergine Montefalco, Perugia, 1268 – Montefalco, 171308Santa Chiara nacque a Montefalco (Perugia) nel 1268. A sei anni entrò nel reclusorio dove la sorella Giovanna viveva con alcune compagne in grande austerità di vita. Nel 1290 il reclusorio venne costituito in monastero con la Regola di sant’Agostino. Morta la sorella Giovanna il 22 novembre 1291, Chiara della Croce venne eletta superiora del monastero, ufficio che svolse fino alla morte avvenuta il 171308. Arricchita dei doni spirituali della scienza infusa e del discernimento, di…www.ebeati.it/dettaglio/66350 Sant’ ELIA DI ENNA Monaco Enna, 823/829 ca. – Tessalonica (Grecia), 17903/4www.ebeati.it/dettaglio/46850 San CARLOMANNO Monaco 707 – 17 ...

glauco_santi : RT @PdF_Torino: A #Torino invitiamo tutti i cittadini della Provincia alla #RaccoltaFirme anche #oggi mercoledì #17agosto per la lista 'Alt… - ziolions4219 : RT @francescafiloc2: Buon mercoledì. Ogni giorno sia un dono per vivere ed amare ?? - dialessandria : Mercoledì 17 agosto: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi… - francescafiloc2 : Buon mercoledì. Ogni giorno sia un dono per vivere ed amare ?? - GesuDioVivente : @Luciano39420470 Che lo Spirito Santo inondi, rinnovi e santifichi la Chiesa Cattolica. Abbiamo tanto bisogno di s… -

Quando inizia la scuola Il calendario 2022/23 regione per regione 1 novembre 2022: Ognissanti o Tutti i Santi 8 dicembre 2022: Immacolata concezione 25 dicembre 2022:... da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio Ponti: lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; ... "Antichi Organi", a Graglio il concerto di Fausto Saredi e Andrea Pedrazzini Oggi, mercoledì 17 agosto sarà la chiesa dei Santi Gervasio e Protaso di Graglio a risuonare con le note del clarinetto dell'artista "di casa" Fausto Saredi (originario di Armio) e dell'organo "... Quotidiano di Sicilia 1 novembre 2022: Ognissanti o Tutti i8 dicembre 2022: Immacolata concezione 25 dicembre 2022:... da lunedì 20 febbraio a22 febbraio Ponti: lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; ...Oggi,17 agosto sarà la chiesa deiGervasio e Protaso di Graglio a risuonare con le note del clarinetto dell'artista "di casa" Fausto Saredi (originario di Armio) e dell'organo "... Mercoledì 17 agosto: santo del giorno, compleanni, oroscopo