Guida alla Cremonese 2022/23 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Piazzamento dello scorso campionato: Neopromossa Chi in più: Ionut Radu (Inter), Paolo Ghighlione (Genoa), Vlad Chiriches (Sassuolo, Emanuel Aiwu (Rapid Vienna), Johan Vasquez (Genoa), Giacomo Quagliata (Heracles), Luka Lochoshvili (Wolfsberger), Maissa Ndiaye (Roma), Tommaso Milanese (Roma), Joshua Tenkorang (Campobasso), Charles Pickel (Famalicão), Santiago Ascacibar (Herta Berlino), Frank Tsadjout (Milan), David Okereke (Bruges), Gonzallo Escalante (Lazio), Cyriel Dessers (Genk) Chi in meno: Marco Carnesecchi (Atalanta), Caleb Okoli (Atalanta), Tiago Casasola (Frosinone), Gianluca Gaetano (Napoli), Nicolò Fagioli (Juventus) Una statistica interessante della scorsa stagione: La scorsa stagione la Cremonese è stata la prima squadra per gol segnati in seguito a un contropiede, 10, più del doppio rispetto alla media delle squadre in Serie B ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Piazzamento dello scorso campionato: Neopromossa Chi in più: Ionut Radu (Inter), Paolo Ghighlione (Genoa), Vlad Chiriches (Sassuolo, Emanuel Aiwu (Rapid Vienna), Johan Vasquez (Genoa), Giacomo Quagliata (Heracles), Luka Lochoshvili (Wolfsberger), Maissa Ndiaye (Roma), Tommaso Milanese (Roma), Joshua Tenkorang (Campobasso), Charles Pickel (Famalicão), Santiago Ascacibar (Herta Berlino), Frank Tsadjout (Milan), David Okereke (Bruges), Gonzallo Escalante (Lazio), Cyriel Dessers (Genk) Chi in meno: Marco Carnesecchi (Atalanta), Caleb Okoli (Atalanta), Tiago Casasola (Frosinone), Gianluca Gaetano (Napoli), Nicolò Fagioli (Juventus) Una statistica interessante della scorsa stagione: La scorsa stagione laè stata la prima squadra per gol segnati in seguito a un contropiede, 10, più del doppio rispettomedia delle squadre in Serie B ...

carlosibilia : Il simbolo è stato depositato! Fate sapere a tutti che ci siamo Cuore ?? e Coraggio ?? . Nonostante tutto, nonosta… - lucianonobili : I riformisti non hanno più alibi. Chi sognava la casa dei liberali, degli europeisti, dei moderati, di chi vuole co… - ilfoglio_it : Abbiamo già visto di cosa è capace Salvini alla guida del ministero dell’Interno: il suo contributo al governo dell… - SalvatoreMirag7 : RT @Teresa02247224: Chiediamo alla Guida suprema della Repubblica islamica dell’#Iran ayatollah #Khamenei di compiere un gesto di umanità a… - lUltimoUomo : La Cremonese che ha ottenuto la promozione in A quasi non esiste più, ma Alvini è un allenatore con una storia di g… -